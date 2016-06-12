Кемерон: Економіка Британії скоротиться в разі виходу з ЄС

За його словами, в першу чергу, це призведе до скорочення асигнувань на потреби систем охорони здоров'я і пенсій, передає Російська служба ВВС.

У свою чергу колишній член уряду консерваторів Іен Данкан Сміт, який виступає за вихід Великобританії зі складу ЄС, охарактеризував слова Кемерона як "відплатну і відчайдушну спробу натиснути на пенсіонерів і залякати їх".

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Між тим архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі заявив, що буде голосувати за те, щоб Британія залишилася в складі ЄС, оскільки ця організація була створена, за його словами, "з прицілом на мир і злагоду", і ця концепція продовжує успішно працювати.