Іран хоче судитися зі США через відмову повернути $2 мільярди

Влада Ірану підготувала позов проти Вашингтона в Міжнародний суд ООН в Женеві через відмову Верховного суду США повернути іранському Центробанку 2 мільярди доларів із заморожених іранських активів, заявив глава МЗС країни Мохаммад Джавад Заріф.

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"Ми прийняли всі необхідні заходи, щоб протистояти присвоєнню іранської власності, і уряд Ірану подасть позов проти США в Міжнародний суд ООН в найближчі дні", — цитує заяву міністра перед парламентаріями агентство Fars, передають РИА Новости.

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Зариф підкреслив, що Тегеран не визнає рішення судів США щодо Ірану.

Раніше повідомлялося, що парламент Ірану зобов'язав уряд країни домагатися від США одержання компенсації за антиіранські дії. Рішення законодавців послідувало після відмови Верховного суду США повернути Центробанку Ірану 2 мільярди доларів із заморожених іранських активів. Суд постановив, що ця сума має піти на виплати американським сім'ям, чиї родичі стали жертвами вибухів в Бейруті в 1983 році та в інших терактах.