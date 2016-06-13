Гройсман хоче відкрити агентство з просування інвестицій

Уряд має намір найближчим часом відкрити агентство з просування інвестицій в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході 5-го українсько-шведського ділового форуму.

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«Найближчим часом ми відкриємо агентство з просування інвестицій. Це наше домашнє завдання», - сказав глава уряду.

Він також повідомив, що на поточний момент завданням уряду є створення умов для інвестицій в Україну. «Завдання уряду - зробити розумні регулювання, зробити систему стабільною, щоб ви (інвестори - УНІАН) могли прогнозувати інвестиції в економіку, - сказав Гройсман. - У мене немає сумнівів у тому, що ми створимо умови, щоб можна було вкладати кошти».

У цьому контексті Гройсман нагадав, що Україна вже прийняла достатню кількість законодавчих ініціатив у сфері протидії корупції й найближчим часом має намір реалізувати судові перетворення, які необхідні для покращення інвестиційного клімату в країні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна планує найближчим часом приєднатися до інвестиційного комітету Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що дозволить українському бізнесу спілкуватися з потенційними інвесторами безпосередньо. Інвестиційний комітет Організації економічного співробітництва та розвитку 11 грудня минулого року схвалив заявку України на приєднання до декларації про міжнародне інвестування та мультинаціональні підприємства.

Декларація зобов'язує держави, що приєдналися до неї, забезпечити відкриті та прозорі умови здійснення міжнародних інвестицій, а також залучати бізнес до соціальних проектів.

У березні цього року Кабінет міністрів України надав Міністерству економічного розвитку і торгівлі повноваження контактного центру з міжнародних інвестицій.

За розрахунками Мінекономрозвитку, Україна може залучити до 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій за підсумками 2016 року, що майже вдвічі перевищить показники 2014-2015 років.