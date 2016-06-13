Прем'єр анонсував подальше послаблення валютного регулювання

Україна вже до кінця року продемонструє невідворотність економічних перетворень, і насамперед це торкнеться валютного регулювання, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ході 5-го українсько-шведського ділового форуму.

Читайте такожГонтарева обіцяє - у другому кварталі валютний ринок буде збалансовано

«До кінця року ми маємо намір поліпшити валютне регулювання», - сказав Гройсман і додав, що це дасть змогу побачити, що реформи відбуваються і зміни помітні.

Гройсман також нагадав, що в планах уряду - проведення податкової реформи, яка ґрунтується, з одного боку, на думці бізнесу про податкової системі, з іншого боку - на принципах легкості, простоти і незмінності. Гройсман звернув увагу, що в разі прийняття такої податкової реформи, було б корисно не вносити зміни до нового податкового законодавства упродовж 3-5 років.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці травня поточного року затвердив план пріоритетних дій на 2016 рік, покликаний забезпечити відновлення економіки країни і посилення економічного зростання. План уряду передбачає податкову реформу, яка спрощує адміністрування податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб, спрощення митних процедур для аграрного експорту, обмеження кількості співробітників Державної фіскальної служби на рівні 41 тис., лібералізацію валютного регулювання і забезпечення захисту авторських прав.

Читайте такожНБУ дозволив банкам з 15 червня змінювати валютні курси впродовж дня

План пріоритетних дій в нинішній редакції налічує понад 200 сторінок і враховує плани роботи всіх міністерств і органів центральної влади за кількома ключовими напрямами, переважно соціально-економічного характеру.

Зокрема, основними макроекономічними показниками визначено зниження дефіциту держбюджету до 3% у 2017 році з нинішнього показника в 3,7%, а також зростання промвиробництва на 4% у середньостроковій перспективі проти нинішнього показника в 1-2%.

Національний банк з 9 червня підвищив ліміт купівлі готівкової валюти фізичними особами, раніше встановлений на рівні еквівалента 6 тис. грн на день на одного клієнта, удвічі - до еквівалента 12 тис. грн на день. Крім того, НБУ скасував ліміт видачі готівки в національній валюті через касу та банкомати, раніше встановлений на рівні 500 тис. грн, і підвищив ліміт видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах у 2 рази - до еквівалента 100 тис. грн на одного клієнта на добу, а також знизив норму обов'язкового продажу експортерами надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України до 65% з 75% і дозволив з 13 червня 2016 року репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу на місяць у межах більшого значення – еквівалента 1 млн дол. США або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.