Гройсман обіцяє публічні розбірки співробітникам ДФС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє в найближчі тижні публічно розглянути неправомірні дії співробітників Державної фіскальної служби щодо бізнесу.

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Про це він заявив на бізнес-форумі в Києві.

“Мене дуже цікавить питання відповідальності працівників ДФС. Ми в найближчі тижні зберемо бізнес і керівні організації, і я розглядатиму абсолютно публічно конкретні випадки неправомірного використання законодавства проти бізнесу", - сказав він.

За словами Гройсмана, значну увагу уряд має намір приділити реформуванню митниці, а також системі відшкодування податку на додану вартість, яка повинна стати прозорою та прогнозованою.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що українському уряду потрібно повернутися до питання реформування податкової системи країни, сконцентрувавшись на спрощенні системи адміністрування податків і підвищенні відповідальності податкових органів, а також необхідно провести скорочення в Державній фіскальній службі.

Джерела в уряді зазначають, що Кабмін готує нові кадрові конкурси на ключові посади в ДФС. Про ревізію кадрів у Фіскальній службі, зокрема, на митниці, говорив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він заявляв, що має намір проінспектувати роботу митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, які було зроблено на митницях до 1 травня поточного року.