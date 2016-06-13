НБУ на першому після валютної лібералізації аукціоні купив у банків майже $14 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні у понеділок, 13 червня, купив у банків 13,8 млн дол.

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Проведений аукціон став першим після пом'якшення Нацбанком обмежень на валютному ринку 8 червня, після чого регулятор два дні поспіль, 9 і 10 червня, не виходив на міжбанк з аукціонами.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 24,9689 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку - 32 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 14.00 встановилися на рівні 24,94/24,97 грн/дол.

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За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 14:00 встановився на рівні 24,9704 грн/дол., на цю годину укладено 236 угод на суму 67,91 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 8 червня ухвалив рішення пом'якшити низку обмежень на валютному ринку, введених у 2014-2015 роки для стабілізації курсу гривні.

Зокрема, з 9 червня норма обов'язкового продажу виручки для експортерів знижена до 65% з 75%, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами підвищено удвічі - до еквівалента 12 тис. грн на день, максимальна сума видачі валютної готівки зросла удвічі - до еквівалента 100 тис. грн на клієнта на добу, а для гривневої готівки ліміт скасовано зовсім.

Також з 13 червня регулятор дозволив виплату дивідендів іноземним інвесторам за 2014-2015 роки за певним графіком.

Крім цього, з 15 червня банки зможуть змінювати курс купівлі/продажу валюти протягом одного операційного дня, а в системі одного банку можна буде використовувати різні курси.