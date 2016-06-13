ОПЕК: економіки Росії та Бразилії залишаться в рецесії до кінця року

Економіки Бразилії і Росії залишаться в рецесії до кінця 2016 року, випливає з червневої доповіді ОПЕК, передає RNS.

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«Очікується, що Бразилія і Росія залишаться в рецесії цього року, економіки скоротяться на 3,4 і 1,1% відповідно», — зазначено в доповіді організації.

ОПЕК також прогнозує зростання світового ВВП цього року на 3,1%, зростання ВВП країн ОЕСР становитиме 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Світовий банк погіршив прогноз щодо спаду економіки Росії в 2016 році, згідно з базовим сценарієм, зниження становитиме 1,9%, тоді як у грудні банк очікував його на рівні 0,7%.