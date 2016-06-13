Вихід Британії з ЄС обвалить фунт до 30-річного мінімуму - Bloomberg

Фунт стерлінгів може опуститися до мінімальних значень протягом останніх 30 років у разі виходу Великобританії з ЄС, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Мінімальний курс фунта стерлінгів протягом останніх семи років було зафіксований в лютому, після оголошення референдуму про членство Великобританії в Євросоюзі. Тоді британська валюта коштувала 1,38 долара. Проте експерти вважають, що і ця цифра не буде граничною в разі виходу країни з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Опитані агентством Bloomberg економісти вважають, що якщо жителі Сполученого королівства проголосують "проти", то фунт може опуститися нижче позначки 1,35 долара, що буде найнижчим показником протягом останніх 30 років. При цьому вони не чекають серйозного зростання курсу у випадку, якщо Великобританія залишиться в ЄС. У цьому випадку фунт зросте до позначки 1,50 долара.

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"На даний час курс фунта відносно долара становить 1,41, що є мінімальним показником протягом останніх двох місяців. Британська валюта знижувалася на останніх чотирьох торгових сесіях, а каталізатором до цього стала публікація даних соціологічних опитувань, в яких вказується, що прихильники виходу Великобританії зі складу Євросоюзу чисельно перевершують тих, хто виступає за збереження нинішнього стану речей", - підкреслює видання.

Минулого тижня агентство Bloomberg з посиланням на результати стрес-тесту, проведеного компанією Axioma Inc оприлюднило результати стрес-тестів, предсказавшими падіння європейського фондового ринку на 24% у разі виходу Великобританії з ЄС.

"Існує припущення, що вихід з ЄС не відбудеться. Якщо це все ж станеться, ніхто не буде морально до нього готовий", - заявив один з авторів дослідження Філіп Джейкоб. "В цьому випадку ми побачимо серйозні зрушення на ринку", - сказав він.

Референдум з питання щодо збереження Великобританією членства в ЄС відбудеться 23 червня.