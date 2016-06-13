Падіння цін на нафту шокувало економіку Канади сильніше за кризу 2008 року
Минулого року економіка Канади втратила більше половини свого експорту порівняно з 2014 роком.
Причиною найбільшого економічного шоку в Канаді з кризи 2008 стало падіння падіння цін на нафту, повідомляє Прайм з посиланням на заяву Міжнародного валютного фонду (МВФ), під час підбиття підсумків роботи місії в країні
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"Нафтовий шок є першим головним тестом економічної та фінансової стійкості Канади з глобальної фінансової кризи 2008 року", - йдеться в повідомленні.
Минулого року економіка Канади втратила більше половини свого експорту порівняно з 2014 роком. За даними фонду, це призвело до різкого падіння інвестицій енергокомпанії, які переглянули свої бізнес-плани.
В результаті реальне зростання ВВП сповільнилося до 1,2% 2015 року.
"Але 2016 року, ймовірно, ми побачимо, що країна повернеться до зростання в 1,7% ВВП. У середньостроковій перспективі потенційний зростання складе 2%", - йдеться в повідомленні.