Падіння цін на нафту шокувало економіку Канади сильніше за кризу 2008 року

Причиною найбільшого економічного шоку в Канаді з кризи 2008 стало падіння падіння цін на нафту, повідомляє Прайм з посиланням на заяву Міжнародного валютного фонду (МВФ), під час підбиття підсумків роботи місії в країні

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"Нафтовий шок є першим головним тестом економічної та фінансової стійкості Канади з глобальної фінансової кризи 2008 року", - йдеться в повідомленні.

Минулого року економіка Канади втратила більше половини свого експорту порівняно з 2014 роком. За даними фонду, це призвело до різкого падіння інвестицій енергокомпанії, які переглянули свої бізнес-плани.

В результаті реальне зростання ВВП сповільнилося до 1,2% 2015 року.

"Але 2016 року, ймовірно, ми побачимо, що країна повернеться до зростання в 1,7% ВВП. У середньостроковій перспективі потенційний зростання складе 2%", - йдеться в повідомленні.