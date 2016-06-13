Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню - вже 24,96 за долар
Офіційний курс НБУ на 14 червня: 100 USD – 2496,8681 гривні; 100 EUR – 2813,4710 гривні; 10 RUR – 3,8587 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2496,8681 (13 червня – 2501,5343)
100 EUR – 2813,4710 (13 червня – 2827,7344)
10 RUR – 3,8587 (13 червня – 3,8659)
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Як повідомляв УНІАН, 13 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,92/24,95 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,0590/28,0880 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3780/0,3790 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,9687 гривні/долар, станом на цю годину укладено 430 угод на суму 243,03 мільйона доларів.