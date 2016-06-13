"Митна" сотня від Гройсмана: мобільним групам визначили повноваження

Кабінет міністрів України визначив повноваження мобільних груп з протидії порушенням на митниці, а також затвердив порядок проведення фото- та відеофіксації митних оглядів вантажів.

Як повідомили в прес-службі уряду, відповідні документи підписав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У прес-службі нагадали, що мова йде про створення 20 мобільних груп, в які увійдуть представники Державної фіскальної служби (ГФС), Державної прикордонної служби та Національної поліції. Координацію роботи мобільних груп буде здійснювати Міжвідомчий центр при ГФС.

"Мобільні групи отримають безперешкодний доступ до всіх зон митного контролю та транспортним пунктах перетину кордону, включаючи пункти в аеропортах і портах, - повідомили в прес-службі. - Вся робота мобільних груп буде також фіксуватися на фото і відео, що дозволить уникнути зловживань".

Як очікується, фінансування роботи мобільних груп пройде за рахунок перерозподілу бюджету Державної фіскальної служби. Матеріально-технічна база Міжвідомчого центру з управління мобільними групами також буде забезпечена за рахунок бюджетних перерозподілів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на початку червня в рамках удосконалення роботи Митної служби затвердив раніше озвучену рішення про створення кількох спеціальних міжвідомчих мобільних груп, завданням яких буде боротьба з контрабандою на державному кордоні. Відповідне рішення було розроблено Міністерством фінансів України за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк пояснював, що загальна кількість мобільних груп складе близько двадцяти, і для координації їх роботи буде створено спеціальний міжвідомчий центр, який підпорядковується Кабінету міністрів і Міністерства фінансів. Керівник центру буде призначатися Кабінетом міністрів за поданням міністра фінансів. І підкорятися цей керівник буде також міністру фінансів.

Основою роботи мобільних груп стануть звіти спеціальної аналітичної групи міжвідомчого центру. До її складу увійдуть 6 осіб. Робота аналітичного центру та мобільних груп буде цілодобовою.