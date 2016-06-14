Курс криптовалюти біткойн досяг дворічного максимуму - $720

Біткойн досяг дворічного максимуму: курс кріптовалюти зріс до $720, пише "Комерсант".

Основна причина - очікується в липні зниження винагороди за майнінг (процес видобутку біткоінів): вона повинна знизитися вдвічі. Також на курс біткоіна позитивно впливає падіння юаня і уповільнення китайської економіки.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на китайські біржі OKCoin і Huobi, в липні винагорода за майнінг знизиться вдвічі. За словами директора зі стратегії OKCoin Джека Лю, зміцнення біткоіна пов'язано також з підвищенням інтересу венчурних фондів і банків до технології ланцюжка блоків (blockchain), що лежать в основі механізму роботи платіжної системи Bitcoin.

Читайте такожКріптовалюті біткоін передбачили десятиразове зростання вартостіЗа даними дослідницької компанії CoinDesk, у першому кварталі нинішнього року венчурні інвестиції в стартапи, які займаються комерціалізацією технології ланцюжка блоків, досягли $1,1 млрд.

На думку експертів, також зростанню курсу біткойна сприяє зниження юаня: в останні тижні його зниження посилилося через зміцнення долара і погіршення прогнозів щодо економіки Китаю. Згідно з опублікованими в понеділок даними, промислове зростання в травні склало 6% в порівнянні з тим же періодом минулого року, а інвестиції в основні фонди збільшилися на 9,6% — ці результати виявилися гірше очікувань аналітиків. Райан Рабагліа з гонконгської ANX International заявив: «Кожен раз, коли ми бачимо ослаблення юаня, ми очікуємо відтік капіталу з Китаю, і біткоін виграє від цього».

Зараз вартість біткойнів в значній мірі відновилася після падіння до $200 за біткоін в січні минулого року — раніше, в грудні 2013-го, біткоіни торгувалися по $1 тис.

Європейський суд у жовтні 2015 року постановив, що операції з цифровою валютою біткойн не повинні обкладатися будь-якими податками. При цьому суд зазначив, що трансакції, в яких беруть участь біткоіни, повинні розглядатися податковими органами країн ЄС так само, як і будь-які операції з платіжними засобами.

В Росії в червні відмовилися від ідеї створення національної криптовалюти, але не мали наміру забороняти використання подібних інструментів. Передбачалося, що з певними обмеженнями криптовалюти зможуть застосовуватися, але не як самостійні грошові одиниці, а як платіжний інструмент.