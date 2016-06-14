Російські реалії: зубожіння пенсіонерів провокує зростання бідності серед населення

У Росії зниження реального розміру пенсій може призвести до зростання бідності серед населення, пишуть "Известия".

«Вища школа економіки» провела дослідження, присвячене зміні доходів пенсіонерів під час кризи. З'ясувалося, що якщо пенсіонери живуть одні, без дітей і онуків, то їх матеріальне становище благополучніше, ніж у сім'ях, де живуть кілька поколінь. При цьому сім'ї, де є люди похилого віку, живуть краще сімей без дідусів та бабусь. Експерти пояснюють це тим, що в Росії частіше літні люди допомагають своїм дітям, ніж навпаки.

Читайте такожУ РФ підрахували число росіян, що знаходяться на межі банкрутстваЯк розповіла науковий співробітник Центру комплексних досліджень соціальної політики Ганна Єрмоліна, у квітні 2016 року реальний розмір призначених пенсій склав 95,7% від квітня 2015-го, а значить, падіння реального розміру пенсії за рік склало 4,3%. Визначальними факторами падіння реальних доходів літніх людей стали зниження індексації пенсій і інфляція.

Індексація пенсій у 2016 році склала всього 4% у непрацюючих пенсіонерів, в той час як інфляція за підсумками минулого року була на рівні 15,5%. Пенсіонери, які працюють (кожен третій), залишилися зовсім без індексації. До того ж, літні люди, які працюють, знаходяться під загрозою звільнення, або втрачають в заробітній платі, як і все працездатне населення.

Завідуюча Центром комплексних досліджень соціальної політики ВШЕ Оксана Синявська розповіла, що ситуація недоіндексації пенсії стосується не тільки літніх людей, але і взагалі практично всього населення країни.

За даними моніторингу, на межі абсолютної бідності (доходи менше прожиткового мінімуму) знаходяться 16,7% сімей. З них лише 9,6% живуть зі старшим поколінням.

"У Росії літні люди дуже часто живуть у сім'ях зі своїми дітьми та онуками. І ось якраз наше дослідження показало, що ризики бідності в таких складних домогосподарствах вище, ніж у тих, які складаються тільки з пенсіонерів, — пояснила Синявська. — Літні люди також часто є донорами в міжфінансових сімейних трансфертах, посилають гроші своїм дітям і онукам".

Але при цьому в родинах, які живуть з пенсіонерами, матеріальне становище краще, ніж там, де немає бабусь та дідусів.

"Пенсії є джерелом доходів не тільки літніх людей, але й членів їх сімей", — підтвердила завідувач лабораторією досліджень ринків праці та пенсійних систем Інституту соціального аналізу та прогнозування Олена Гришина.

Вона підкреслила, що близько половини всіх сімей мають у своєму складі пенсіонерів (48%). Тому зниження реального розміру пенсій може призвести до зростання бідності серед всього населення в цілому.

Експерти вважають, що немає ніяких передумов до поліпшення ситуації.

"Все залежить від можливостей держави щодо індексації пенсій. Але федеральний бюджет знаходиться в такій складній ситуації, що розраховувати на це не доводиться, — каже Оксана Синявська. — Навряд чи уряд піде на такі безпрецедентні заходи з індексації пенсії, які були зроблені в кризові 2008 і 2009 роках. При цьому власних коштів, що надходять від страхових внесків, у пенсійній системі недостатньо".