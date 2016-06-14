Рада дозволила бізнесу реструктуризувати борги перед банками

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроект "Про фінансової реструктуризації", що регулює порядок реструктуризації боргів працюючого бізнесу перед банками, що дозволить виконати зобов'язання України щодо меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№3555) проголосували 229 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначив, представляючи законопроект, заступник голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак, документ стосується реструктуризації боргів тільки юридичних осіб.

"Основна мета даного законопроекту не допустити банкрутства підприємств, що працюють, не допустити помилок 90-х років, і дати їм вижити", - сказав Демчак.

Депутат додав, що законопроект був доопрацьований до другого читання.

"Над законопроектом плідно працювали депутати, представники Міністерства фінансів, Національного банку та Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції і розвитку", - сказав Демчак.

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За його словами, остання редакція законопроекту ґрунтується на положеннях повною двосторонньої добровільності процедури реструктуризації, збільшення порогу для ініціювання боржником процедури реструктуризації, надання можливості іншим кредиторам приєднуватися до процедури реструктуризації після її початку, посилення ролі арбітражу.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності за підсумками засідання 1 червня рекомендував парламенту прийняти у другому читанні законопроект про реструктуризацію боргів працюючих підприємств перед банками, передбачений у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Кабінет міністрів затвердив пакет законопроектів для підтримки отримали валютні кредити громадян і підприємств, у тому числі проект "Про фінансової реструктуризації", в листопаді 2015 року.

Експерти оцінюють загальну суму заборгованості компаній, які потраплять під дію запропонованого в законопроекті механізму, приблизно в 200 мільярдів гривень.