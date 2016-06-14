Гривня "відвоювала" у долара ще кілька копійок

У вівторок, 14 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,88/24,92 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,9520/27,9970 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3770 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 24,9136 грн/дол., на цей час укладено 40 угод на суму 15,9 млн дол.