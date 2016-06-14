Рада прийняла закон про оборонне замовлення з правками президента

Верховна Рада прийняла повернутий з поправками президента закон, що збільшує період формування урядом оборонного замовлення до трьох років з одного року.

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За прийняття закону з поправками президента №2090а «Про внесення змін до закону «Про державне оборонне замовлення» проголосували 258 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, доповідаючи по законопроекту, що прийнятий 26 січня поточного року закон не може бути підписаний головою держави з ряду причин. «У законі, що надійшов на підпис, використовуються такі поняття, як «поза оборонного замовлення», «у виняткових випадках», «у разі термінової необхідності», проте їх сутність не відповідає принципам юридичної визначеності правових норм і може бути суб'єктивно трактована під час практичної реалізації», - сказав Герасимов.

Герасимов також зазначив, що оборонне замовлення пропонується формувати на три роки, а термін затвердження Кабміном скоротити до 1 місяця з дня прийняття закону про бюджет на відповідний рік. Однак закон про держбюджет набирає чинності через 10 днів після прийняття, тому 30-денний термін затвердження Кабміном оборонного замовлення пропонується прив'язати саме до дати набрання чинності закону про держбюджет.

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Як наголошується в пояснювальній записці, уряд буде визначати чіткі правила формування ціни на закуповувані товари оборонного призначення. Закупівля озброєння та військової техніки, військової зброї і боєприпасів, а також їх модернізація та ремонт (крім поточного), будуть здійснюватися виключно за оборонним замовленням.

Як повідомляв УНІАН, нова Військова доктрина України, введена указом президента від 2 вересня 2015 року, передбачає державні витрати на оборону на рівні не менше 3% від внутрішнього валового продукту.

Верховна Рада збільшила фінансування Міністерства оборони України у 2016 році на 21% - до 55,6 млрд грн, проти 45,8 млрд грн, виділених 2015 році. Зокрема, на забезпечення діяльності Збройних сил України та для підготовки військ виділено 42,6 млрд грн. На розвиток озброєння і техніки для української армії буде виділено 4,7 млрд грн. На медичне лікування, реабілітацію особового складу ЗСУ та ветеранів бойових дій в бюджеті буде передбачено 1,5 млрд грн. Ще 2,2 млрд грн буде виділено на підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах, а також підвищення кваліфікації та перепідготовку військових.