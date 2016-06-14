Дефіцит російського бюджету склав $23 мільярди

Дефіцит федерального бюджету РФ за січень-травень 2016 року склав 23 мільярди доларів, або 4,6% до обсягу ВВП, повідомляє Прайм з посиланням на офіційний сайт Мінфіну Росії.

У травні, за попередніми даними міністерства, дефіцит бюджету РФ склав 5,5% ВВП (або 5,4 мільярда доларів) після дефіциту в квітні в 7,3% ВВП (7,7 мільярда доларів).

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Обсяг доходів, що надійшли у січні-травні до федерального бюджету, склав 71,7 мільярда доларів, або 33,8% до загального обсягу доходів федерального бюджету, затвердженого законом "Про федеральному бюджеті на 2016 рік".

Зокрема, Федеральної податкової службою було перераховано до бюджету 40,2 мільярда доларів (34,7% до прогнозних показників на 2016 рік); Федеральною митною службою - 24,4 мільярда доларів (33,5% до прогнозу). Інші федеральні органи перерахували в загальному рахунку 7,1 мільярда доларів, або 30,5% до річного прогнозного показника.

Витрати федерального бюджету було виконано на рівні 94,7 мільярда доларів, що становить 38,1% до затвердженого законом річним обсягом і 37,7% до уточненої розписи.

Первинний дефіцит бюджету за січень-травень склав 18,8 мільярда доларів, або 3,7% ВВП.