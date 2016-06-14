Нацбанк підрахував депозити українців: валютних поменшало

Обсяг депозитів в українських банках у травні, за оперативними даними, у національній валюті зріс на 2,1% – до 396,238 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 1,7%, до 13,587 млрд дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, залишки за гривневими кредитами у травні зросли на 0,4% – до 427,911 млрд грн, за валютними – знизилися на 0,6%, до 22,141 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у квітні у національній валюті зріс на 2%, в іноземній валюті у доларовому еквіваленті – на 1,7%.

До 2015 року обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 6,2% – до 388,7 млрд грн, валютних – знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.