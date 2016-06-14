Російський рубль впав до мінімумів місяця

Курс російського рубля до долара і євро у вівторок в першій половині дня знижувався в рамках падіння апетиту до ризику на глобальних ринках через зростання ймовірності виходу Великобританії з ЄС.

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Корекцію російської валюти до мінімуму з початку червня підтримує відкат ринку нафти нижче психологічно значимого рівня 50 доларів за барель сорту Brent, повідомляє Прайм.

Курс долара розрахунками "завтра" до 13.38 підвищувався на 68 копійок — до 65,96 рубля, курс євро - на 63 копійки, до 74,04 рубля, випливає з даних Московської біржі.