Імпорт перевищив експорт: дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні становив $880 мільйонів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2016 року становив 880,7 млн дол., тоді як за аналогічний період попереднього року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з профіцитом на рівні 42,4 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України у січні-квітні 2016 року до січня-квітня 2015 року знизився на 13,9% - до 10,813 млрд дол., імпорт - на 6,6%, до 11,694 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні-квітні 2015 року – 1). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами із 209 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 0,7% - до 4,315 млрд дол. і становив 39,9% у загальному обсягу експорту.

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Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 2,1% - до 5,241 млрд дол. і становив 44,8% у загальному обсягу імпорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації знизився на 37,9% - до 921,4 млн дол., імпорту - на 44,3%, до 1,365 млрд дол.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-березень 2016 року становив 961,3 млн дол., що в 10,6 рази більше від дефіциту за підсумками аналогічного періоду попереднього року на рівні 90,2 млн дол.