Мінфін позичив на внутрішньому ринку 3,5 мільярда гривень

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 14 червня, залучило до державного бюджету 3,477 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені від продажу облігацій на 2,819 млрд грн на 5 років під 16,75% річних, а також на 501,497 млн грн на 3 роки під 17,38% річних і на 156,695 млн грн на 1 рік під 16,85% річних.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у другому кварталі 2016 року планує на ОВДП-аукціонах розміщення гривневих облігацій термінами обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2 і 3 роки, а також валютних облігацій термінами обігу 1,5 і 2 роки.

Станом на 14 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 546,487 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають держпапери на суму 378,700 млрд грн, або 69% їх загального обсягу.