Уряд розробив законопроект про монетизацію пільг

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Андрія Реву.

«Власне, «монетизація» означає процес перетворення зобов'язань держави на кошти для пільговика. Законопроект про монетизацію пільг вже розроблений, і незабаром буде поданий на розгляд Верховної Ради», - йдеться у повідомленні.

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Міністр соціальної політики навів приклад монетизації пільгового проїзду у транспорті, коли безоплатний проїзд у транспорті замінюють на якусь суму, що виплачується пільговику. «Пільговик, скажімо, чорнобилець, який має право на безоплатний проїзд, у великому місті може користуватися ним щодня. А житель віддаленого села - може раз на рік, коли вирішить відвідати родичів десь в Україні. Тому, вважаю, справедливо буде замість умовної пільги надати людям однакові суми грошей. А на що вони нарешті їх витратять: на продукти, ліки або відпочинок - вирішать самі. Саме так буде справедливо», - цитує Реву прес-служба.

Також міністр зазначив, що зараз транспортним компаніям компенсують витрати на проїзд пільговиків з держбюджету, проте часто такі виплати затримуються. Рева вважає, що виділення грошей саме населенню призведе до покращення фінансового стану підприємств, що надають послуги громадського транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, екс-міністр соціальної політики України Павло Розенко заявляв про необхідність монетизації пільг на проїзд і реформування всієї системи пільг з метою посилення адресності їх надання ще у червні минулого року.

Зокрема, він зазначав, що першим кроком уряду повинна стати саме монетизація пільг на проїзд. Розенко заявляв, що існуюча сьогодні система відшкодування державою витрат на перевезення пільговиків транспортним підприємствам - це виключно корупційний механізм.