У США ухвалили бюджет Пентагону, в якому для України передбачено до $500 мільйонів

Закопроект передбачає на наступний фіскальний рік близько 602 мільярдів доларів на війни та оборону. Очікується, що президент накладе на законопроект своє вето, пише Голос Америки.

У тексті документа передбачена фінансова підтримка на оборонні потреби України в розмірі до $500 млн. "Для надання допомоги й підтримки, описаної в пункті (а) для уряду України можуть бути використані $250 млн". При цьому вказується на можливість додаткового використання $250 млн за окремим рішенням міністра оборони та за узгодженням із головою Державного департаменту США.

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Законопроект схвалено Сенатом через кілька днів після смертельної стрілянини в Орландо, яку ФБР розслідує як акт тероризму. Напередодні голосування лідер більшості в Сенаті Мітч Маконнелл заявив, що зусилля адміністрації подолати ІДІЛ є недостатніми та назвав законопроект про оборону «інструментом боротьби».

«Наша країна у стані війни, ми опинилися під нападом. Ми повинні вдатися до певних кроків, щоб захистити нашу країну». Сенат схвалив законопроект 85 голосами проти 13. Раніше свою версію закону ухвалила Палата Представників.

Скоординована версія законопроекту Про оборонний бюджет має бути подана на підпис президенту США вже до 30 вересня 2016 року.