Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2491.4945 (14 червня – 2496.8681)

100 EUR – 2796.7026 (14 червня – 2813.4710)

10 RUR – 3.7732 (14 червня – 3.8587)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,89/24,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,9020/27,9280 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3770 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,9149 грн/дол., на цю годину укладено 423 угоди на суму 313,53 млн дол.