Відсьогодні банки можуть змінювати валютні курси протягом дня

Українські банки можуть змінювати курси купівлі/продажу іноземної валюти, а також встановлювати різні курси у своїх підрозділах за різними адресами відсьогодні, 15 червня.

Читайте такожНацбанк послабив обмеження: в 2 рази збільшив ліміти на покупку і видачу валюти

Відповідна постанова Національного банку України №341 від 8 червня, раніше оприлюднена на сайті регулятора, набуває чинності сьогодні, 15 червня.

«Банк, фінансова установа має права змінювати значення курсу купівлі і продажу впродовж операційного (робочого) дня з обов'язковим оформленням кожного зміненого значення відповідним наказом (розпорядженням), у якому вказується час (година, хвилина) зміни курсів», - йдеться в документі.

Згідно з постановою, також регулятор дозволив банкам встановлювати різні курси в підрозділах фінустанови за різними адресами, аби банки могли краще реагувати на регіональні особливості валютного ринку.

Крім того, НБУ дозволив при здійсненні готівкових операцій з конвертації однієї іноземної валюти в іншу використовувати власний комерційний курс банку, а не офіційний курс НБУ.

Читайте такожНацбанк пом'якшив заборону на виплату дивідендів іноземним інвесторам

Крім того, регулятор розширив перелік валют, які банки і фінустанови зможуть конвертувати, і тепер можлива конвертація готівкової валюти не тільки першої, а й другої групи класифікатора НБУ.

Цією ж постановою Нацбанк спростив документообіг по валютообмінних операціях, дозволивши проводити копіювання паспортних даних клієнтів і їх зберігання в документах дня тільки при сумі покупки понад еквівалент 150 тис. грн, щоб знизити витрати банків і фінустанов на проведення валютообмінних операцій і прискорити їх проведення для клієнтів.

Як прокоментувала УНІАН виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, цей комплекс заходів допоможе банкам конкурувати з «чорним ринком», який весь цей час був більш гнучким до постійно мінливої ситуації на ринку.

Читайте такожНБУ скасував копіювання паспортів під час купівлі менше $6 тисяч

За її словами, асоціація також звернулася до регулятора з проханням заборонити продаж готівкової валюти небанківськими валютообмінними пунктами або, принаймні, встановити до них такі ж вимоги з безпеки і документообігу, які діють для банків.

Також, як зазначила Коробкова, для детінізації валютного ринку банкіри очікують позитивних новин від Верховної Ради України у вигляді скасування 2% пенсійного збору при продажу валюти.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, встановлених впродовж 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США, досягнутий в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

Учора, 14 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 24,89/24,92 грн/дол.