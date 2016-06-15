Китай знизив курс юаня до мінімуму з січня 2011 року
Курс знижений на 0,32% - до 6,6001 юаня за долар.
Народний банк Китаю (центробанк) знизив у середу курс національної валюти - женьміньбі (офіційна назва юаня) - на 0,32%, до 6,6001 одиниці за долар.
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Це мінімальне значення з січня 2011 року, повідомляє ТАСС.
Раніше Держрада КНР і Народний банк Китаю заявляли про необхідність підтримувати стабільність курсу юаня, зберігаючи його на "розумному і збалансованому рівні".
Як повідомляв УНІАН, на початку червня Китай встановив курс юаня до долара на мінімальній з лютого 2011 року позначці.
Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися.
З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.
У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що вплинуло на світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ спрямував зусилля на стабілізацію юаня.
У перший тиждень 2016 року регулятор послабив позиції юаня до долара більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року.