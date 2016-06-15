Китай знизив курс юаня до мінімуму з січня 2011 року

Народний банк Китаю (центробанк) знизив у середу курс національної валюти - женьміньбі (офіційна назва юаня) - на 0,32%, до 6,6001 одиниці за долар.

Читайте такожВалютні резерви Китаю скоротилися до п'ятирічного мінімуму

Це мінімальне значення з січня 2011 року, повідомляє ТАСС.

Раніше Держрада КНР і Народний банк Китаю заявляли про необхідність підтримувати стабільність курсу юаня, зберігаючи його на "розумному і збалансованому рівні".

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Китай встановив курс юаня до долара на мінімальній з лютого 2011 року позначці.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися.

З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що вплинуло на світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ спрямував зусилля на стабілізацію юаня.

У перший тиждень 2016 року регулятор послабив позиції юаня до долара більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року.