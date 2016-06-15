Візит Гройсмана до США: прем'єр розповів діаспорі про Агентство із супроводу інвестицій

Агентство із залучення та супроводу інвестицій в Україну працюватиме безпосередньо при очільнику уряду, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі в Америці з керівниками української громади США.

За інформацією прес-служби українського уряду, зустріч пройшла в рамках візиту Гройсмана до США.

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«Глава уряду поінформував про пріоритети роботи уряду, особливо щодо забезпечення макроекономічної стабільності і створення сприятливого бізнес-клімату. Гройсман наголосив, що уряд працює над створенням Агентства із супроводу інвестицій при прем'єр-міністрі, - повідомили в прес-службі. - Гройсман також розповів про розпочаті урядом реформи, зокрема введення єдиної ринкової ціни на газ, децентралізацію, початок реформи держслужби, підготовку до електронного декларування майна держслужбовців, а також публічну приватизацію держпідприємств».

Під час зустрічі Гройсман також наголосив, що українська громада в США робить велику справу для України і українців». «Немає сфери, де б ви не були присутні. Ваша міжнародна активна позиція привертає увагу до України, ми відчуваємо ваші волонтерські зусилля, підтримку наших воїнів, різних програм. Це дуже важливо в такий складний для нас час», - цитує прес-служба главу уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман вже анонсував створення Агентства із супроводу інвестицій, завданням якого стане залучення коштів в Україну, пошук перспективних інвестиційних проектів, а також пошук адміністративних рішень, спрямованих на поліпшення умов ділової активності в нашій країні. За розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наша країна цього року може залучити близько 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, що вдвічі перевищує обсяги коштів, залучених у 2014 і 2015 роках.

Гройсман перебуває з візитом у США 14-17 червня.