НБУ визнав неплатоспроможним "Класикбанк" Думчева

Національний банк України 14 червня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних «Класикбанку», повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, банк упродовж 180 днів з моменту віднесення його до категорії проблемних не привів свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства, що стало підставою для такого рішення.

Регулятор повідомив, що банк був визнаний проблемним у грудні 2015 року у зв'язку з непрозорою структурою власності.

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Таким чином банк став четвертим після банків «Юнісон», «ТК-Кредит» і «Смартбанку», віднесеним до категорії неплатоспроможних у зв'язку з непрозорою структурою власності.

У повідомленні зазначається, що 1 квітня банк повідомив регулятору, що зазначені у відомостях про структуру власності особи є номінальними тримачами акцій на користь Сергія Думчева, колишнього голови правління банку «Преміум».

При цьому заявлений бенефіціар банку не надавав пакета документів для погодження набутої істотної участі. Також банк і власник не змогли реалізувати альтернативне вирішення цього питання, наприклад, відчуження банку на користь третьої особи.

За даними НБУ, у банку були розміщені вклади 65 фізичних осіб, і навантаження на Фонд гарантування вкладів не перевищить 258 тис. грн.

Довідка УНІАН. «Класикбанк» працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих за розмірами активів фінустанов.

Сергій Думчев - кандидат у мери Києва в 2015 році, який прославився своєю скандальною піар-кампанією. Думчев очолював наглядову раду банку «Преміум» з 2010 по 2015 рік.