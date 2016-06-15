Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро

У середу, 15 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 24,87/24,91 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9090/27,9540 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3760/0,3770 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 24,8852 гривні/долар, станом на цю годину укладено 114 угод на суму 46,75 мільйона доларів.