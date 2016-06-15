Таємні інвестиції в Україні та Олімпіада в Сочі: Bloomberg назвав причини краху "банку-скарбнички" Путіна

Необхідна для порятунку російської держкорпорації «Внєшекономбанк» (ВЕБ) сума перевищила спочатку прогнозовані 1,3 трлн рублів ($20 млрд) і чиновники задумалися про згортання її бізнесу, повідомив Bloomberg з посиланням на чотири джерела, що приймають участь в обговореннях.

Два джерела, близькі до держкорпорації, уточнили агентству, що ВЕБ практично перестав видавати нові кредити і припинив фінансування більшості поточних проектів.

Читайте такожПутін вирішив врятувати "Внєшекономбанк" за рахунок заморожених пенсій росіян

Прес-служба ВЕБу повідомила агентству, що банк не заморожував свою інвестдіяльність, однак відмовилася уточнити поточний обсяг інвестицій. У Кремлі на запит про коментар не відповіли.

ВЕБ, який виділив мільярди на мегапроекти на кшталт Олімпіади в Сочі і секретну допомогу союзникам в Україні, розпродає активи і потребує державної підтримки, щоб уникнути дефолту, вказує Bloomberg.

Зокрема, пакет в 3,6% акцій ПАТ «Газпром» ВЕБ продає газовому концерну за 132 млрд рублів — майже вдвічі дешевше, ніж купив кілька років тому. Ще 18 млрд рублів банк розраховує отримати від продажу 8,4% акцій ПАТ «Московська біржа».

Приблизно третина балансу ВЕБу — до 1,5 трлн рублів — становилять безнадійні «нереалізовані збитки», які банку, можливо, доведеться списати, стверджує Bloomberg з посиланням на внутрішню оцінку банку.

Наприклад, нове керівництво ВЕБу все ще шукає сліди $8 млрд, які банк починаючи з 2009 року таємно вкладав в акції «Індустріального союзу Донбасу». Деякі з набутих на Донбасі заводів постраждали під час збройного конфлікту. ВЕБ ще не повністю списав потенційні збитки за цими активами, не кажучи вже про пошук потенційних покупців, повідомили агентству джерела, близькі до держкорпорації, передає Forbes.

Цього року ВЕБу знадобиться приблизно 560 млрд рублів на погашення зовнішнього боргу та інших зобов'язань. Пропуск платежів загрожує дефолтом, який може серйозно зіпсувати кредитну історію Росії, оскільки інвестори та рейтингові агентства вважають ВЕБ квазісуверенних банком.

Однак, в умовах зростання дефіциту бюджету президент Володимир Путін обмежив допомогу ВЕБу від Мінфіну в цьому році 150 млрд рублів. ВЕБ розраховує отримати ще 300 млрд рублів з Фонду національного добробуту.

Нагадаємо, протягом багатьох років, Володимир Путін використовував Внєшекономбанк (ВЕБ), щоб оплачувати "спеціальні проекти", від Олімпіади в Сочі до приховування спроб захоплення території в Україні та спасіння олігархів.