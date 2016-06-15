Фіскальна служба вибрала "Укргазбанк" для розрахунків за митними платежами

Державна фіскальна служба вибрала "Укргазбанк" уповноваженим банком для здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами, повідомила прес-служба ДФС.

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Згідно з повідомленням, "Укрексімбанк" і "Укргазбанк" надали підтвердження готовності відкриття відділень банку, графік роботи яких буде збігатися з графіком роботи відповідних митних органів, на територію пунктів пропуску та місць митного оформлення відповідно до вимог конкурсної документації.

При цьому "Укргазбанк" запропонував менші тарифи, за якими пропонується здійснювати індивідуальне розрахунково-касове обслуговування митниць.

Довідка УНІАН. "Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. 2015 року банк отримав майже 260 мільйонів гривень прибутку.