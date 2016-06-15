МВФ назвав ключову проблему китайської економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) стурбований високими темпами зростання боргового навантаження Китаю, повідомляє Росбалт.

Протягом останніх кількох днів перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон декілька разів висловлювався на цю тему. Вчора він озвучив чергові застереження після зустрічі з високопоставленими китайськими чиновниками в рамках щорічної оцінки стану економіки КНР.

Читайте такожКитай знизив курс юаня до мінімуму з січня 2011 року

"Бурхливо зростаючий корпоративний борг - ключова проблема китайської економіки, неочевидна на перший погляд", - вважає Ліптон.

Як зазначає МВФ, минулого року сукупний борг Китаю становив близько 225% ВВП - не надто високий рівень порівняно зі світовими показниками. Між тим, корпоративне боргове навантаження близьке до 145% ВВП, а це дуже високий рівень. За оцінками The Financial Times, сукупний борг КНР піднявся до 237% ВВП до кінця I кварталу 2016 року через активне зростання кредитування.

"Хоча корпоративний борг залишається контрольованою, він знаходиться на високому рівні та швидко зростає. Рішення проблеми корпоративної заборгованості є обов'язковою умовою, яка дозволить уникнути серйозних проблем у майбутньому", - говориться в доповіді МВФ за підсумками щорічних консультацій з Китаєм.