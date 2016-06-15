Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію до "Класикбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 14 червня ввів тимчасову адміністрацію в "Класикбанк" на підставі рішення Національного банку про визнання фінустанови неплатоспроможною, повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено терміном на один місяць – до 14 липня, тимчасовим адміністратором призначено Юрія Северина.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 14 червня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних "Класикбанку" у зв'язку з непрозорою структурою власності.

"Класикбанк" працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих за розмірами активів. Власником банку є Сергій Думчев - кандидат в мери Києва до 2015 року, який прославився своєю скандальною піар-кампанією. Думчев очолював наглядову раду банку "Преміум" з 2010 по 2015 рік.