Порошенко: частка українського експорту в ЄС за рік зросла до 41%, в Росію - впала до 8,5%

Частка європейського ринку в загальному обсязі українського експорту за останній рік зросла до 41,5% з 34%, при цьому обсяг експорту до Росії знизився до 8,5% з 32%, повідомив президент України Петро Порошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, про це він повідомив в ході урочистого відкриття виробничо-перевалочного комплексу американської компанії Bunge в морському торговому порту Миколаєва.

"Росія внаслідок "гібридної війни" закрила свої ринки для українських виробників, частка українського експорту в РФ впала з 32% до 8,5%, - цитує Порошенка прес-служба. - Ми почали освоювати ринок Європейського Союзу після підписання Угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС. За останній рік частка ЄС у загальному обсязі товарів та послуг зросла з 34% до 41,5%. І при загальному падінні експорту українських товарів обсяги фізичного експорту з України в Євросоюз збільшуються. І це тільки початок, яке свідчить, що ми на правильному шляху".

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Одночасно Порошенко підкреслив, що Україна досягла макрофінансової стабільності, що може стати основною для розширення соціальної політики уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2016 року становив 880,7 мільйона доларів, тоді як протягом аналогічного періоду попереднього року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з профіцитом на рівні 42,4 мільйона доларів.

Експорт товарів з України в січні-квітні 2016 року до січня-квітня 2015 року знизився на 13,9% - до 10,813 мільярда доларів, імпорт - на 6,6%, до 11,694 мільярда доларів.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс на 0,7% - до 4,315 мільярда доларів і склав 39,9% у загальному обсязі експорту. Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 2,1% - до 5,241 мільярда доларів і склав 44,8% в загальному обсязі імпорту. Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 37,9% - до 921,4 мільйона доларів, імпорту - на 44,3%, до 1,365 мільярда доларів.