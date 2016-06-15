Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,88 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2488,7642 (15 червня – 2491,4945)

100 EUR – 2794,8822 (15 червня – 2796,7026)

10 RUR – 3,7757 (15 червня – 3,7732)

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,87/24,90 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,9220/27,9530 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3780/0,3790 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8876 гривні/долар, станом на цю годину укладено 445 угод на суму 383,10 мільйона доларів.