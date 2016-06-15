На Харківщині понад сто фірм "ховалися" від податкової

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на заяву керівника ГУ ДФСУ в Харківській області Миколи Рибакова.

"З початку року за матеріалами оперативного управління в ЄРДР зареєстровано 122 кримінальних провадження. Викрито та припинено діяльність трьох конвертаційних центрів з обсягом проконвертованих коштів близько 5,36 мільярда гривень", - говорится в повідомленні.

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Зазначається, що також виявлено та припинено діяльність 31 фіктивного підприємства, ймовірні втрати бюджету від діяльності яких складають понад 80 мільйона гривень. За результатами проведених перевірок підприємств–вигодонабувачів донараховано 1,7 мільйона гривень, з яких 447,3 тисячі гривень вже надійшли до бюджету.

Крім того, оперативники вилучили продукцію підакцизної групи на суму 6,1 мільйона гривень, у тому числі спирту на суму 1,8 мільйона гривень, алкогольних напоїв на суму 2 мільйона гривень, паливно-мастильних матеріалів на суму 2,1 мільйона гривень.

"Вагомим досягненням стало виявлення та припинення роботи 8 підпільних цехів з потужним виробничим оснащенням. З них 5 виготовляли лікеро-горілчані вироби, 3 виробляли паливно-мастильні матеріали", - зазначив Рибаков.