ФРС США зберегла базову ставку без змін

Про це йдеться в оприлюдненому в середу, 15 червня, звіті дводенного засідання, передає РБК.

«Отримана з моменту квітневого засідання FOMC інформація свідчить про уповільнення темпів зростання на ринку праці, але й про поліпшення в плані економічної активності», - сказано в звіті. Через низькі ціни в енергетичному секторі інфляція як була нижче цільового рівня в 2%, так найближчим часом, за прогнозами FOMC, там і залишиться.

На відміну від минулого засідання FOMC 26-27 квітня, сьогоднішнє рішення керівництва ФРС про збереження базової ставки було прийнято одноголосно.

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Регулятор у середу також оприлюднив прогнози кожного з 17 директорів ФРС щодо підвищення ставки та за макроекономічними показниками (ці прогнози у вигляді так званої точкової діаграми публікуються на кожному другому засіданні, раз в квартал). Діаграма показує, на якому рівні очікує побачити ставку керівництво ФРС до кінця кожного року до 2018 року.

Шість з 17 директорів ФРС вважають, що до кінця 2016 року буде лише одне підвищення базової ставки — у березні подібного чекав лише один банкір, багато були впевнені в трьох або навіть чотирьох підвищеннях. Крім того, керівництво ФРС очікує до 2018 року підвищення інфляції до 2% і зниження безробіття до 4,5% (проти нинішніх 4,7% у травні).

При прийнятті рішень за базовою ставкою вирішальним критерієм є стан економіки та ринку праці. На початку червня Мінпраці США заявив, що за травень 2016 року роботодавці створили лише 38 тис. робочих місць — мінімальне значення з вересня 2010 року. Середнє значення за попередні три місяці було 116 тис. нових вакансій, а за попередній рік — 219 тис. Квітнева інфляція склала в річному обчисленні 1,1%, що краще березневих 0,9%, але все одно далеко від цільового показника.

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Опубліковане 9 червня опитування економістів The Wall Street Journal показало, що підвищення ставки ФРС в червні вірили лише 6% аналітиків проти 31% місяць тому. Зараз 52% експертів вважають, що базова ставка буде підвищена вже на наступному засіданні FOMC 27 липня.

Востаннє американський регулятор піднімав ключову ставку рівно півроку тому, коли вона була підвищена на 25 б.п. До цього ставка ФРС не піднімалася з 2006 року.

У грудні Федрезерв пояснив свій крок ознаками зміцнення американської економіки, відновлення ринків (зокрема трудового) після затяжної рецесії. Тоді ж, у грудні, голова ФРС Джанет Йеллен натякнула на ймовірність подальшого підвищення ставки в 2016 році.