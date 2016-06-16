В США подано позов до суду на Visa і MasterCard за корпоративну змову - ЗМІ

Найбільша американська мережа підприємств торгівлі господарськими товарами Home Depot подала позов до суду проти платіжних систем Visa і MasterCard, пише The Wall Street Journal.

Home Depot звинувачує платіжні системи в корпоративній змові з метою не допустити впровадження банківських дебетових і кредитних карт з мікрочіпом, а також в порушенні антимонопольного законодавства США.

Читайте такожКитай дозволив Visa і MasterCard вийти на свій ринок, оцінений в $8,4 трильйонаВ штаб-квартирах компаній-операторів обох платіжних систем підтвердили, що ознайомлені з претензіями Home Depot. Visa має намір домогтися переведення розгляду позову з окружного суду штату Джорджія в суд нью-йоркського району Бруклін, де розбираються аналогічні скарги з боку магазинів Target та 7-Eleven.