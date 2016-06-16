У Росії в черговий раз заявили, що "дно" економікою пройдено

Нижню точку падіння російської економіки пройдено, з III кварталу 2016 року вона почне показувати зростання, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву голови Мінекономрозвитку (МЕР) РФ Олексія Улюкаєва.

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"Ми бачимо, що світове економічне зростання нижче, ніж воно було на початку століття, і зростання глобальної торгівлі вперше виявився нижчим, ніж темпи зростання економіки в цілому. В Росії ми стикаємося з наслідками цього локального виклику, який відобразився в серйозному падінні товарних ринків, але нижню точку падіння пройдено", - заявив російський міністр.

За його словами, за підсумками перших 4 місяців поточного року падіння ВВП РФ склало 1,1%, проте з III кварталу російська влада очікує зростання економіки.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 20 травня заявив, що "дно" економічної кризи в Росії можна вважати пройденим 2015 року.

Кудрін, визнавши, що можна говорити, що "дно пройдено", підкреслив: нової моделі економіки поки не сформовано, а колишня вже застаріла. Тому, за його словами, "навіть пройшовши дно, ми залишимося на цьому дні", - підкреслив Кудрін, в інтерв'ю одному з російських телеканалів.