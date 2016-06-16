"Нафтова заначка" Росії порожніє: наявних резервів вистачить лише на два-три роки

Росія зможе користуватися накопиченими резервами не більше двох-трьох років, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву екс-міністра фінансів РФ Олексія Кудріна.

"Ми наразі живемо за рахунок минулого, у такій невагомості, не відчуваючи реалій. Ми продаємо наші нафтові резерви, ЦБ друкує рублі, ми покриваємо дефіцит. Ще два-три роки зможемо це робити", - сказав він.

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Кудрін додав, що ЦБ, намагаючись утримати обсяг грошової маси, "паралельно заважає кредитуванню за іншими каналами економіки". За його словами, якщо відмовитися від Резервного фонду, то доведеться позичати гроші на приватному ринку під високі відсотки.

"Тому через ці канали ми бачимо, що це не зовсім ефективна система підтримки зростання інвестицій", - уклав він.

Як повідомляв УНІАН, обсяг Резервного фонду РФ протягом 2015 року скоротився в рублях на 26,5%, до 3,64 трильйона рублів, а в доларах – на 43,2%, до 49,95 мільярда доларів.