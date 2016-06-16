У Харкові під час одержання хабара затримали керівника податкової інспекції

У Харкові правоохоронці сьогодні затримали начальника Східної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області під час одержання 124 тис. грн хабара.

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Як повідомляє управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ спільно з Головним управлінням «К» Служби безпеки України податківця затримано сьогодні, 16 червня, у ході спецоперації.

За повідомленням, начальник Східної об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в області вимагав 150 тис. грн у представника комерційного підприємства за неперешкоджання у його господарській діяльності.

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Зловмисника затримано під час отримання основної частини коштів у сумі 124 тис грн, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією усього майна).

Частину коштів у розмірі 26 тис грн податківець вже отримав напередодні.

На даний час тривають обшуки у житлі посадовця.