Росія попросила відстрочку в суді Лондона щодо "кредиту Януковича"

Компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, яка представляє інтереси Російської Федерації у Високому суді Лондона за позовом до України щодо кредиту на 3 млрд дол., отриманого у грудні 2013 року в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, попросила відстрочку до 15 липня для відповіді на заперечення України.

Як нагадала прес-служба Міністерства фінансів України, 27 травня наша країна подала заперечення проти цього позову, і позивач повинен надати відповідь на ці заперечення до 17 червня 2016 року.

«Однак довірчий керуючий звернувся з проханням про надання йому додаткових 28 днів (тобто, до 15 липня 2016 року) для підготовки та надання своєї відповіді. Україна погодилася на це прохання, а отже, очікує отримання відповіді позивача у цей термін», - йдеться у повідомленні Мінфіну.

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Мінфін наголошує, що Україна вітає можливість викласти у цьому процесі всю повноту фактів і обставин, що відносяться до періоду перед випуском єврооблігацій у грудні 2013 року, і після нього.

«Це є критично важливим для правильного розуміння і ухвалення рішення за позовом, який було подано безпосередньо за вказівкою і в інтересах Російської Федерації», - наголошується у повідомленні.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляв, що для ведення справи в суді Лондона Україна найняла міжнародних адвокатів, і судовий процес може зайняти до двох років.

Данилюк назвав заперечення проти позову РФ одним із елементів більш масштабної юридичної стратегії, спрямованої на притягнення Росії до відповідальності за агресію та інші протиправні дії стосовно нашої країни, включаючи незаконну окупацію Кримського півострова.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до Високого суду Лондона з позовом до України в лютому 2016 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною.

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Україна включила російський кредит до периметру реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 з 14 випусків облігацій у листопаді минулого року. «Російські» облігації не ввійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Під час переговорів російська сторона в публічних заявах наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів - учасників реструктуризації, що заборонено меморандумом про обмін облігацій, укладеним між Україною і власниками реструктуризованих облігацій.

Україна проводила реструктуризацію держборгу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом, схваленої Радою директорів МВФ у березні минулого року. У грудні МВФ визнав борг України перед Росією офіційним, оскільки з'ясувалося, що власником цього боргу був і залишається уряд РФ. Водночас Фонд пом'якшив вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, зокрема й щодо суверенного боргу, що дасть змогу ряду країн, включаючи Україну, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами і доручив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів нашої країни в суді. Згодом рішенням Верховної Ради України цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками опитаних УНІАН юристів і експертів боргового ринку, майбутній судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років. Разом з тим експерти вважають, що цей розгляд не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, а рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу, при цьому Україна не відчуватиме проблем з отриманням нових кредитів від Міжнародного валютного фонду та інших офіційних кредиторів.