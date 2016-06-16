Система держзакупівель Prozorro протягом місяця допомогла заощадити 217 мільйонів бюджетних коштів

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні склала 217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі проведених тендерів.

Відповідна інформація представлена на сайті Prozorro.

При цьому кількість організаторів торгів в травні склала 2,9 тисячі, середня кількість учасників тендеру - 2,48.

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Рейтинг замовників у травні очолила Київська міська державна адміністрація з 3,7 тисячі проведених тендерів, Міністерство інфраструктури - 1,4 тисячі тендерів Дніпропетровська обласна державна адміністрація - 1,2 тисячі тендерів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.

Очікується, що за підсумками 2016 використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень до 2017 року - 50 мільярдів гривень.