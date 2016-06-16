Бізнес покращив оцінку інвестпривабливості України - індекс ЄБА

Індекс інвестиційної привабливості України, який складає Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), що представляє інтереси понад 800 українських та іноземних підприємств, що працюють в Україні, в першому півріччі поточного року зріс до 2,88 балів з 5 можливих з 2,57 балів за станом на кінець 2015 року.

Про це йдеться у звіті ЄБА, сформований на основі опитування 92 керівників компаній-членів асоціації.

Згідно з розрахунками, нинішній рівень оцінок є найвищим протягом останніх 4 років, однак він не досягає поки історичного максимуму в 3,4 бала, зафіксованого 2010 року. Ключовими причинами зростання індексу стали стабілізація курсу національної валюти, а також очікування, пов'язані з ефективною боротьбою з корупцією, продовженням дерегуляційної реформи, спрощення податкової системи, а також з реалізацією заявленої судової реформи.

Водночас, проблемними для бізнесу були і залишаються митне та чинне податкове регулювання, технічні бар'єри в міжнародній торгівлі, валютне регулювання та земельні відносини.

Читайте такожІнвестпозиція України 2015 року покращилася на 17,5%

"Близько 42% респондентів очікують покращення інвестиційного клімату протягом найближчих 6 місяців, при цьому 28% респондентів назвали український ринок вигідним для нових інвестицій", - йдеться в дослідженні ЄБА.

Довідка УНІАН. Індекс інвестиційної привабливості України за версією Європейської бізнес-асоціації складається з 2008 року. Найменші значення індексу були зафіксовані в 2014-му і на початку 2015 років, що багато в чому було пов'язано з політичною нестабільністю, економічним спадом і початком активних бойових дій на сході України.

Разом з тим, в кінці 2015 року вплив на позитивні оцінки бізнесу надав зростання ВВП на 1% за підсумками 3-го кварталу, а також зростання рейтингів України від трійки провідних рейтингових агентств світу - Moody's, Standard & Рoor's і Fitch.

При цьому, ключовими змінами, яких чекали ділові кола наприкінці 2015 року, були судова реформа, реальна боротьба з корупцією, стабілізація фінансового сектора і наведення порядку в податковій сфері, включаючи відшкодування ПДВ, а також земельна реформа.