Гройсман очікує зростання економіки цього року на 1,5%

Уряду України очікує, що економіка країни покаже позитивну динаміку зростання за підсумками поточного року і у наступному році. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на щорічній конференції Центру американсько-українських відносин.

«Україна подолала рецесію. Прогнози зростання економіки у 2016 році – 1,5%, і якщо ми дивимося на 2017 рік, ми очікуємо зростання у 3%», – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, ключові кредитори країни – Міжнародний валютний фонд, а також Світовий банк прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2-3%, при цьому зростання економіки цього року становитиме, за їх оцінками, 1,1-1,5%.

Основні рейтингові агентства також прогнозують зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1%, зростання в 2017 році прогнозується в діапазоні 2-3,5%.