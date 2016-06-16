Російський ВТБ передумав продавати українську "дочку"

Російський ВТБ призупинив плани з продажу українських активів, заявив ТАСС заступник голови правління ВТБ Герберт Моос.

"Ні, а ми не продаємо", - сказав Монс на питання про те, чи знайшовся покупець на українські активи ВТБ.

Читайте такожРосійський "Внєшекономбанк" має намір піти з українського ринку

Перший заступник президента-голови правління ВТБ Юрій Соловйов у свою чергу додав, що ВТБ не поспішає визначатися з долею українського бізнесу.

"Там стала кращою економіка, і в цілому все набагато краще. Ми в процесі, і ми нікуди не поспішаємо", - сказав Соловйов.

В середині травня ВТБ банк повідомив про те, що група не бачить перспектив розвитку свого бізнесу в Україні через великі втрати, яких зазнає дочірня організація, і готовий його продати.

Читайте також"Дочка" російського ВЕБу "Промінвестбанк" закінчив рік зі збитком понад 20 мільярдів

Наприкінці травня голова ВТБ Андрій Костін повідомив, що інтерес до українських активів ВТБ проявили три - чотири потенційних покупці, серед яких не тільки українські та російські інвестори, але й міжнародні.

Українська "дочка" ПАТ "ВТБ банк" - працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському «Внєшторгбанку».

Як повідомляв УНІАН, «ВТБ Банк» за підсумками першого кварталу 2016 року отримав 4,594 млрд грн збитку, що у 1,9 раза менше збитку за аналогічний період минулого року.

Раніше банк повідомляв, що за підсумками 2015 року отримав 4,552 млрд грн збитку, що у 3,7 раза менше збитку за попередній рік.