Рада директорів МВФ вирішить долю третього траншу для України в липні

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду розгляне питання виділення нашій країні третього траншу кредиту за програмою розширеного фінансування EFF, як і планувалося раніше, у липні. Про це повідомив на брифінгу у Вашингтоні керівник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

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«Ми очікуємо засідання Ради (директорів - УНІАН) у липні», - сказав Райс.

Він також повідомив, що цього тижня делегація МВФ зустрічалася з урядовою делегацією України.

«Ми зустрілися, але не з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом (який також перебуває у США з візитом - УНІАН), а з міністром фінансів Олександром Данилюком. Ми обговорили хід підготовки Меморандуму щодо другого перегляду програми, хід імплементації реформ», - сказав Райс.

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Він також нагадав, що ключовими кроками українського уряду на даному етапі повинні стати збереження макроекономічної стабільності та ефективна боротьба з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки у березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року. На поточний момент сторони погодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації. Разом з тим, власне Меморандум, що визначає подальші зобов'язання сторін, поки не підписаний.