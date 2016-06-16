Валовий зовнішній борг України скоротився до $117,4 мільярда

Валовий зовнішній борг України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2015 року, скоротився на 1,371 млрд дол. США, або на 1,2%, – до 117,358 млрд дол.

Читайте такожДержборг України в квітні зріс на $1,9 мільярда

Як повідомляється на сайті Національного банку України, основною валютою зовнішніх запозичень України станом на 1 квітня 2016 року залишається долар США, на який припадає 74,3% зобов'язань.

За оцінками регулятора, на 1 квітня на сектор загального державного управління припадало 36,805 млрд дол., або 31,4% валового зовнішнього боргу, на центральний банк – 6,366 млрд дол., або 5,4%, на інші депозитні корпорації – 11,126 млрд дол., або 9,5% боргу, на інші сектори - 54,476 млрд дол., або 46,4% боргу, на прямі інвестиції (міжфірмовий борг) - 8,585 млрд дол., або 7,3%.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України в 2015 році порівняно з 2014 роком скоротився на 7,6 млрд дол. США, або на 6%, – до 118,729 млрд дол.