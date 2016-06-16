Агентство USAID готове виділити Україні додатково $142 мільйони

Американське агентство з розвитку USAID готове виділити Україні додатково 142 млн дол. на проекти в рамках реформування енергосектору, децентралізації та проведення судової реформи. Як повідомили в прес-службі уряду, відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з адміністратором USAID Гейл Сміт.

Зустріч відбулася в рамках візиту прем'єр-міністра до США, а кошти, як повідомляється, є частиною загального пакета фінансової допомоги уряду США Україні, анонсованої віце-президентом Джозефом Байденом.

«Близько 60 млн дол. буде виділено на енергетичні реформи, 50 млн дол. - на підтримку децентралізації і ще 22 млн дол. - для забезпечення судової реформи, - повідомили в прес-службі уряду України. - Крім того, USAID висловило бажання підтримати роботу нового Міністерства у справах окупованих територій».

Гройсман підкреслив, що високо цінує допомогу США, та поінформував про пріоритети роботи уряду, серед яких - реформа державного управління та подолання корупції.

«Наше завдання - максимально наростити потенціал України», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-президент США Байден заявив, що США планують виділити Україні 220 млн дол. на проведення економічних, політичних і енергетичних реформ.