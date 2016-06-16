Міклош: МВФ може виділити третій транш Україні частинами - $1 мільярд у липні

Україна легше впорається з проблемами бюджету і платіжного балансу, якщо Міжнародний валютний фонд виділить хоча б $1 мільярд цього року, поки країна повертається на шлях реформ.

Про це сказав старший економічний радник прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Іван Міклош в інтерв'ю Рейтер.

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За його словами, Україні, швидше за все, буде потрібно прийняти більше законів, щоб виконати вимоги МВФ для виділення всієї суми відкладеного з минулого року траншу в $1,7 мільярда.

"Мета - якщо не отримати весь транш за один раз, то розділити його виділення на дві частини, і отримати першу в липні", - сказав Міклош, назвавши ймовірну суму в $1 мільярд.

Цієї суми буде достатньо, щоб стримувати зовнішній тиск, оскільки відмашка МВФ дозволить залучити ще $1 мільярд під гарантії уряду США і отримати стабілізаційний кредит Європейського Союзу.

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Міклош сказав, що цього достатньо для покриття вартості 3,5 місяця імпорту, в той час як збільшення експорту зерна, сталі та інших сировинних товарів створює додаткові зовнішні буфери для України.

Словак Міклош, який двічі обіймав посаду міністра фінансів цієї країни, стурбований тим, що поліпшення фінансової ситуації може знизити апетит українського парламенту до прийняття законодавства, необхідного для важких реформ.

"Немає достатнього розуміння того, що реформи необхідні".

Інші держави Східної Європи, такі як Польща, Словаччина, Грузія та країни Балтії успішно провели аналогічні реформи не заради міжнародної допомоги, а тому, що вони були важливі для трансформації цих країн у функціонуючі економіки і демократії, сказав Міклош.

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Міклош приїхав до Вашингтона в делегації Гройсмана. Він висловив надію, що йому вдасться переконати адміністрацію Барака Обами, МВФ і Світовий банк у тому, що новий Кабінет міністрів України, призначений у квітні після декількох місяців політичної кризи, зрушив реформи з мертвої точки.

"Основний меседж - переконати партнерів у тому, що новий уряд готовий до реформ і рішуче налаштований проводити їх", - сказав він.

Як приклад він навів прийняття енергетичного законодавства, що дозволив перейти до ринкового формування цін на газ.

За словами Міклоша, подальший прогрес був досягнутий завдяки нещодавно прийнятому законодавству, спрямованому на викорінення корупції в судовій системі України, на лібералізацію лікарського ринку, а також на розширення застосування нової електронної системи держзакупівель.

У той же час Україна запізнюється з необхідними МВФ пенсійною реформою та реформою податкової системи.